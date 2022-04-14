Успешные шаги в мире детской моды и шоу-бизнеса. Воспитанники сразу двух специализированных школ Мозыря порадовали своими достижениями

О путевке на мировые подиумы мечтают юные, красивые и амбициозные. А воспитанники мозырской студии «Артмода» уже уверенно шагают по подиуму Международного конкурса среди моделей. Проект «Total Talent» собрал на площадке Национального академического театра имени Янки Купалы воспитанников театров и студий мод со всей страны. Уверенную победу в номинации «Подиумный шаг» одержали сразу две воспитанницы «Артмоды» — Диана Дунец и Эстефания Фещенко.

А мозырская подиум-школа «Стрекоза» стала победителем 3-го сезона телевизионного проекта «Готов к эфиру» в номинации «Театр моды». Конкурс среди юных талантов в возрасте от 4 до 16 лет проводился музыкальным телеканалом RU.TV Беларусь. Мозыряне представили сразу несколько коллекций от местного дизайнера. Мастерство дефиле выгодно оттенили вокальным сопровождением воспитанницы школы Алисы Журавлевой. Как итог – высшие баллы от всех членов жюри и убедительная победа! Призовой чек в 2000 рублей позволит девочкам представить на сцене проекта еще не одну классную постановку.