Металлический гараж прямо под домом. А так можно было? Разбираемся в законности размещения

Между домами по ул. Советская 198 и д. 200 находятся металлические гаражи. Согласно законодательству это, скорее всего, незаконно. Почему их не убирают? Куда обращаться, если эти гаражи установлены незаконно? Кто осуществляет контроль за металлическим гаражами?

В Мозыре насчитывается порядка 87 гаражных кооперативов, еще 9 числятся в сельской местности. Объединяясь в своеобразные сообщества и выплачивая взносы, владельцы гаражей имеют возможность упорядочить работу по наведению порядка, организовать сбор и вывоз мусора и так далее. Но немало в городе и таких вот «отщепенцев», которые располагаются прямо во дворах многоэтажных домов. Металлическая недвижимость на ул. Советской между домами 198 и 200 обосновалась довольно давно. Один из гаражей не вызвал у сотрудников отдела архитектуры и землеустроительной службы райисполкома никаких вопросов. Он точно зарегистрирован по всем правилам. Насчет второго еще предстоит разобраться. Вообще, установить рядом с домом металлический гараж можно, но нужны веские основания.

В Мозыре ежегодно регистрируются новые гаражные кооперативы и исчезают, во всяком случае, по документам, другие. За два года создано 10 сообществ, 5 прекратили деятельность. Контролирует все вопросы образования и снятия с учета специальная комиссия.

По мере развития города некоторые гаражные «поселки» приходится сносить. Так недавно произошло на ул. Полесской. Гаражи съехали в связи с планируемым строительством дороги. В ближайшее время здесь наведут порядок. Вот эти гаражи за общежитием по Котловца, 9 в недалекой перспективе тоже должны переехать. Неподалеку будут строить многоквартирный дом, а затем территорию вокруг благоустроят.

С 1 апреля по 1 мая в районе пройдет месячник по благоустройству и наведению порядка. Службы архитектуры и землеустройства особое внимание уделят именно гаражным кооперативам. Основные требования – поддержание порядка на предоставленном земельном участке, установка контейнеров по сбору вторсырья и емкостей для сбора отработанного масла.