Смотровые комиссии продолжают активную работу. Представители местной администрации, социальной и газовой служб, спасатели, милиционеры инспектируют адреса проживания граждан, которые нуждаются в повышенном внимании – одинокие, пожилые, многодетные.

Слободской сельский совет – один из самых больших в территориальном плане в Мозырском районе. 12 деревень, более 1700 населения. Смотровые комиссии из числа представителей различных служб и ведомств работают дважды в месяц. За это время нужно охватить десятки адресов. Посмотреть, как живут люди, которые нуждаются в повышенном внимании (а это одинокие, пожилые, инвалиды, многодетные), узнать, насколько безопасны условия проживания, в чем они нуждаются, а после решить, чем и как оказать помощь.

Наличие пожарных извещателей, состояние газового оборудования и печного отопления, задачи смотровой комиссии обследовать дома одиноких и пожилых, которые в силу возраста и здоровья могут упустить важные нюансы. Представители соцслужб выясняют, в какой помощи нуждается человек. Спасатели в свою очередь делают акцент на правилах сжигания мусора и сухой растительности.