Уход близкого человека – это шок, это отрицание, скорбь и боль, а еще – растерянность. Когда неумолимо встает реальность, то просто опускаются руки. Достойно провести в последний путь близкого человека – все заботы на себя берут высококлассные специалисты из городского ритуального комплекса «Вознесение».

Комплекс ритуальных услуг «Вознесение» – номер один на траурном рынке Мозырщины. Именно «Вознесение» вывело организацию похоронных мероприятий на принципиально новый уровень. В «Вознесении» знают, тема смерти – тема боли и печали, поэтому стараются облегчить боль утраты, перекладывая на себя все похоронные холопы. Траурный дом «Вознесение» – это два траурных зала вместимостью до 150 человек. Помещения оформлены в светлых тонах, белый цвет снимает психологическое напряжение. Каждый зал оборудован не только постаментом, на который устанавливается гроб почившего, но и всей необходимой прощальной атрибутикой. Мозыряне все чаще отдают предпочтение прощанию в ритуальных залах. На это есть несколько основных, неоспоримых преимуществ.

Наличие комнаты для бальзамирования и туалета (специально обученный человек поможет подготовить умершего к церемонии). Возможность провести панихиду или отпевание ( ритуальные работники готовы организовать прощание, направить гостей и пригласить священника).

Присутствие помещений для отдыха (вы или ваши близкие смогут отдохнуть пару часов, перекусить, принять гигиенические процедуры).

Квалифицированный персонал (работники зала знают особенности проведения церемонии, поэтому всегда помогут и подскажут порядок действий)

Проведение достойной ритуальной процессии по прощанию с усопшим — важное и крайне необходимое дело для скорбящих людей. Ритуальные залы «Вознесение» – достойное место для того чтобы проститься с почившим. Человек должен приходить в наш мир и уходить из него достойно. Специалисты «Вознесения» стараются, чтобы важную миссию по проведению покойного в последний путь организовать на самом высоком уровне.

На территории комплекса работает магазин с ритуальной атрибутикой. Широкий выбор специальных принадлежностей, разных ценовых категорий. «Вознесение» свою деятельность позиционирует как «полную» помощь, начиная от звонка агенту и до организации поминок. Опытный персонал похоронного дома досконально владеет всеми особенностями проведения прощальных церемоний – вам подскажут и помогут во всём. Здесь снимут с вас все скорбные хлопоты, разделят боль утрат, ненавязчиво проконсультируют и помогут.

Ритуальный комплекс находится по адресу: ул. Гагарина, 83 (бывшее здание ПМК-105).

Контакты: 8(029) 809-77-77 – КРУГЛОСУТОЧНО.