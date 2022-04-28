Сегодня чистая вода пришла в Костюковичи. Там открыли новую станцию обезжелезивания

Жительница деревни Костюковичи Ольга Федоровна Мисевич с гордостью показывает, какая кристально чистая вода сейчас течет из-под крана. И чай вскипятить можно, и суп сварить, и жажду утолить. Кристально чистая вода – результат ввода в эксплуатацию модульной станции обезжелезивания. Именно здесь идет очистка от вредных примесей, осадка, после очистки – вода соответствует всем нормативам. В Костюковичах этого события, действительно, ждали. По случаю организовали небольшой праздник – с перерезанием ленточки, почетными гостями. Дегустация воды тоже входит в сценарий мероприятия. Это уже 9 по счету станция обезжелезивания в районе. В рамках реализации комплексной программы «Чистая вода», которая была запущена еще в 2018 году. И Мозырщина, согласно запланированным мероприятиям, уверенно приближается к 100 процентному показателю обеспечения населения водой, которая соответствует всем нормам.

Жизнь в деревне по доступности благ цивилизации должна максимально быть приближена к городскому уровню. Еще есть куда стремиться. Обеспеченность качественной питьевой водой – первостепенная задача. А мозырянам, действительно, повезло. В городе из-под крана течет не просто чистая вода, но и очень вкусная. В планах на ближайшие годы – 100 процентное обеспечение населения Мозырского района качественной питьевой водой.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ