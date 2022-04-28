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Рубрика: Новости

На протяжении всего апреля в районе проводится месячник по благоустройству. Весеннее обновление коснется каждого населенного пункта

28 апреля 2022, 18:33

Месячник по благоустройству – мероприятие ежегодное. Время проведения – апрель. Зима отступила – самое время навести марафет. На Мозырщине коммунальные службы и другие участники  мероприятий обновляют дворы, улицы, парки, прибрежную зону. В благоустройстве активное участие принимают представители предприятий и организаций, трудовые коллективы учреждений, учащиеся и студенты. В год исторической памяти отдельное место в этом списке занимают памятные объекты времен Великой Отечественной войны. Каждый памятник закреплен за конкретным предприятием или организацией. Восстанавливают и окрашивают ограждения, малые архитектурные формы, проводятся работы по озеленению. Благоустройство всех памятных мест будет завершено до Дня Победы.

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