На протяжении всего апреля в районе проводится месячник по благоустройству. Весеннее обновление коснется каждого населенного пункта

Месячник по благоустройству – мероприятие ежегодное. Время проведения – апрель. Зима отступила – самое время навести марафет. На Мозырщине коммунальные службы и другие участники мероприятий обновляют дворы, улицы, парки, прибрежную зону. В благоустройстве активное участие принимают представители предприятий и организаций, трудовые коллективы учреждений, учащиеся и студенты. В год исторической памяти отдельное место в этом списке занимают памятные объекты времен Великой Отечественной войны. Каждый памятник закреплен за конкретным предприятием или организацией. Восстанавливают и окрашивают ограждения, малые архитектурные формы, проводятся работы по озеленению. Благоустройство всех памятных мест будет завершено до Дня Победы.