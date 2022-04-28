Какой лимит на посылки в РБ? Сколько товаров в килограммах и на какую сумму можно заказывать из-за границы?

Порог беспошлинного ввоза одной посылки для физлиц в Беларуси повысился до 1000 евро: глава государства Александр Лукашенко 15 апреля подписал Указ №142, которым внесены корректировки в Указ 2014 года «О перемещении товаров для личного пользования». Многие годы белорусы без пошлины могли получать посылки, вес которых не превышал 10 килограммов, а стоимость – 22 евро. Теперь действующие нормы приравнены к нормам, применяемым во всех остальных государствах — членах Евразийского экономического союза.

Но следует знать, что данный лимит увеличен на временной основе – до 1 октября 2022 года. После 1 октября он все-равно останется существенно выше прежнего и составит 200 евро и 31 кг. Если стоимость посылки превысит эту сумму или ее вес составит более 31 кг, потребителю необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 кг. Теперь аналогичные правила будут действовать и для посылок из других стран.

К слову, в отношении товаров медицинского назначения и специализированной пищевой продукции диетического лечебного питания, получаемых физлицами с неизлечимыми заболеваниями, всегда действовали особые нормы беспошлинного ввоза. Других льгот при ввозе посылок не предусмотрено.