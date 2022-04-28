Драмтеатр приглашает посетить «Джентельменский клуб»

В пятницу, 29 апреля, Мозырский драматический театр представит премьерный спектакль «Джентельменский клуб». Сходить на него стоит по двум причинам: постановку готовила молодой режиссер с классическим английским образованием. Да и основная тема – жизнь и нравы Америки 20-х годов прошлого столетия, — это красиво, завораживающе и эстетично.

Мозырский драмтеатр готов удивить даже самых давних своих поклонников. Премьерный спектакль готовит к показу молодой режиссер Виктория Бруксби. Виктория с пяти лет жила в Лондоне, играла там в театре, получила образование классической английской театральной школы. Сейчас молодая и талантливая девушка временно вернулась на родину – к бабушке в Мозырь. И раскрывает свои возможности вместе сактерами драматического театра имени Мележа.

20-е года прошлого века – период в истории Америки, который получил название «Ревущие 20-е» и «Век джаза». Это связано с изменением социальных норм и смелыми художественными движениями. Создатели нового спектакля как раз и дадут ответ на вопрос: может ли женщина найти свое место в мире, которым управляют так называемые джентельмены.

Стиль «Века джаза» — это роскошь, блеск, яркость и элегантность. Что прослеживается и в образах героев спектакля «Джентельменский клуб», и в декорациях, и в музыкальном сопровождении. Приходите окунуться в мир завораживающей эстетики и красоты. Показы пройдут 29 и 30 апреля.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ