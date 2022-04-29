С 28 апреля АП-2 организованы дополнительные автобусные рейсы на кладбище в Дрозды

В связи с посещением гражданами городского кладбища «Дрозды» по благоустройству могил автобусным парком №2 с 28 апреля организованы рейсы городского экспрессного маршрута «Площадь Примостовая – кладбище Дрозды». Промежуточные остановки с автобус делает на «Швейной фабрике», «Автовокзале», «улице Мира», «перекрестке станция Мозырь» и «деревне Дрозды». Время отправления от Примостовой — 9.30, 11.00, 12.00, 14.00. Стоимость проезда — 90 копеек за одну поездку. Проездные билеты на маршруте не действительны. Льготы по оплате проезда предоставляются участникам ВОВ, инвалидам I-II группы, детям-инвалидам, детям до 7 лет.