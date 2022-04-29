Открытие сезона аттракционов, награждение передовиков производства и концертные программы. Рассказываем, что ждет мозырян и гостей города на Первомай.

Празднование Первомая в Мозыре традиционно пройдет в городском парке. Главные герои дня – люди труда. Передовиков производства предприятий района наградят на сцене летней эстрады. Затем мозырян и гостей города ждут концертная программа «Ритмы мая» с участием ярких творческих коллективов и танцевальная программа под духовой оркестр. В это же время на территории парка расположатся тематические площадки. Для детей и взрослых организуют спортивные соревнования, театральные показы, мини-концерты и другие развлечения. 1 мая откроется и сезон аттракционов и каруселей. Желающие смогут покататься на теплоходе по Припяти. Начало праздничных мероприятий в 12.00.