Мир! Труд! Май! Первомай по-мозырски



Мозяряне отмечают Первомай. Официально мероприятия стартовали в полдень на летней эстраде парка. Праздник труда – отличный повод поощрить и отметить тех, кто действительно умеет работать, передовиков производства. Грамоты, цветы, аплодисменты. Инициатор поздравительной акции – это профсоюз, организация, которая консолидирует трудящихся и стимулирует на высокие показатели. Для профсоюза Первомай практически профессиональный праздник. Это по-настоящему теплый праздник: и в плане погоды, и в плане атмосферы, которая царила в парке. Приходят семьями, с друзьями. А еще в этот день традиционно начинают работать карусели и фонтан. Первомай – красивое открытие самого жаркого сезона.

Песни, танцы, шашлыки, разнообразные выставки, торговля. Ремесленники используют Первомай как возможность заявить о себе и о своей продукции. Сезон открывают владельцы детских аттракционов. А зоозащитники используют любую возможность, что рассказать о проблеме бездомных животных, а еще, чтобы пристроить хотя бы одного четвероного бедолагу.

Спортсмены тоже вносят свой яркий вклад в общий праздник. Демонстрируют достижения, и этим пропагандируют здоровой образ жизни. Актеры традиционно поздравляют мозырян театрализованными представлениями. Традиционно Первомай празднуют до самого вечера.