Итоги социально-экономического развития Мозырщины и исполнение бюджета за I квартал 2022 года подвели на заседании райисполкома

Апрельское расширенное заседание райисполкома стартовало с цветов и заслуженной награды: почетную грамоту Мозырского районного Совета депутатов вручили управляющему делами райисполкома Александру Чигеру. Затем перешли к главному вопросу повестки дня – итогам социально-экономического развития района за январь-март 2022-го. Председатель райисполкома Елена Павлечко заседание начала с критического разбора: в первом квартале предприятиями и организациями обеспечено выполнение всего шести показателей из десяти. Так, положительная динамика сложилась розничному товарообороту, вводу жилья, достигнутому уровню заработной платы, общему доходу бюджета и экспорту товаров. А вот по экспорту услуг в отчетном периоде не доработали.

Снизил экспорт услуг Мозырский ДСК, чей основной внешний рынок – Российская Федерация. В этом году мозыряне планируют построить в Курске 100квартирный жилой дом. Приостановлены международные маршруты и грузовой экспорт филиалом АП-2 «Гомельоблавтотранса». Внешнеэкономическая ситуация и санкционное давление стали причинами еще одного невыполненного целевого показателя: по инвестициям в основной капитал. Ситуация на мировом рынке сказывается на работе многих предприятий и организаций.

И перед присутствующими на заседании поставлена четкая задача: использовать все резервы для того, чтобы по итогам полугодия выйти на максимум. Отдельно на заседании заслушали доклады об итогах работы отрасли сельского хозяйства, социальной сферы. Обсудили и исполнение бюджета Мозырского района за первый квартал 2022-го. Уточненный годовой план выполнен на 23,5%. По-прежнему, в регионе сохраняется социальная направленность бюджета.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.

ТКМ