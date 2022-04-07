Привычку сортировать мусор мозырянам начали прививать около 15 лет назад. Именно в начале 2000-х во дворах многоэтажек рядом с привычными контейнерами стали появляться контейнеры для вторсырья. Сегодня в районе установлено больше 3 с половиной тысяч емкостей для раздельного сбора. Пластик, стекло и бумага – это основные виды сырья, которые подвергаются повторной переработке. Пока мозыряне только начинают приобретать полезную привычку, а коммунальники уже получают дополнительную прибыль. Как говорится, делают деньги из мусора. Пластик в контейнере со стеклом, или бутылки среди бумаги… Такое встречается сплошь и рядом. Пока говорить о культуре сбора вторсырья слишком рано. Коммунальникам, так или иначе, приходится досортировывать собранное в раздельных контейнерах.
Чтобы экопривычка сформировалась правильно, а усилия не были напрасными нужно знать, что именно следует бросать в раздельные контейнеры. Например, пластиковые стаканчики, тюбики из-под пасты или стаканчики из-под йогурта на переработку не идут. А ламинированная бумага не считается макулатурой. Проще дело обстоит со стеклом и макулатурой. Там ограничений меньше. Сбор и вывоз вторичных материальных ресурсов производится специальными мусоровозами по отдельному графику. Здесь для каждого вида контейнеров есть свой вид техники.
Кстати, далеко не многие знают, что раздельный сбор отходов – не просто наш выбор, но и прямая обязанность. Это прописано в законе Республики Беларусь «Об обращении с отходами». Там же прописана и система штрафных санкций. Но пока следить за тем, что именно в вашем мусорном пакете можете только вы сами. Как говорится, расчет только на вашу на сознательность.
Раздельный сбор ТБО. Полезная экопривычка
Привычку сортировать мусор мозырянам начали прививать около 15 лет назад. Именно в начале 2000-х во дворах многоэтажек рядом с привычными контейнерами стали появляться контейнеры для вторсырья. Сегодня в районе установлено больше 3 с половиной тысяч емкостей для раздельного сбора. Пластик, стекло и бумага – это основные виды сырья, которые подвергаются повторной переработке. Пока мозыряне только начинают приобретать полезную привычку, а коммунальники уже получают дополнительную прибыль. Как говорится, делают деньги из мусора. Пластик в контейнере со стеклом, или бутылки среди бумаги… Такое встречается сплошь и рядом. Пока говорить о культуре сбора вторсырья слишком рано. Коммунальникам, так или иначе, приходится досортировывать собранное в раздельных контейнерах.