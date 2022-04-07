Раздельный сбор ТБО. Полезная экопривычка

Привычку сортировать мусор мозырянам начали прививать около 15 лет назад. Именно в начале 2000-х во дворах многоэтажек рядом с привычными контейнерами стали появляться контейнеры для вторсырья. Сегодня в районе установлено больше 3 с половиной тысяч емкостей для раздельного сбора. Пластик, стекло и бумага – это основные виды сырья, которые подвергаются повторной переработке. Пока мозыряне только начинают приобретать полезную привычку, а коммунальники уже получают дополнительную прибыль. Как говорится, делают деньги из мусора. Пластик в контейнере со стеклом, или бутылки среди бумаги… Такое встречается сплошь и рядом. Пока говорить о культуре сбора вторсырья слишком рано. Коммунальникам, так или иначе, приходится досортировывать собранное в раздельных контейнерах.

Чтобы экопривычка сформировалась правильно, а усилия не были напрасными нужно знать, что именно следует бросать в раздельные контейнеры. Например, пластиковые стаканчики, тюбики из-под пасты или стаканчики из-под йогурта на переработку не идут. А ламинированная бумага не считается макулатурой. Проще дело обстоит со стеклом и макулатурой. Там ограничений меньше. Сбор и вывоз вторичных материальных ресурсов производится специальными мусоровозами по отдельному графику. Здесь для каждого вида контейнеров есть свой вид техники.

Кстати, далеко не многие знают, что раздельный сбор отходов – не просто наш выбор, но и прямая обязанность. Это прописано в законе Республики Беларусь «Об обращении с отходами». Там же прописана и система штрафных санкций. Но пока следить за тем, что именно в вашем мусорном пакете можете только вы сами. Как говорится, расчет только на вашу на сознательность.