7 апреля православные отмечают один из самых светлых праздников – Благовещение. Считается, что в этот день Пресвятой Деве Марии явился Архангел Гавриил с вестью о том, что вскоре у нее появится на свет Сын Божий – Иисус Христос. У древних христиан праздник Благовещения носил разные названия: «Зачатие Христа», «Благовещение о Христе», «Начало искупления», «Благовещение Ангела Марии» и только в VII веке стал называться «Благовещение Пресвятой Богородицы». В этот праздник в храмах проходит полная торжественная Литургия. В период Великого поста такие службы приходятся только на субботние и воскресные дни, поэтому это такой своеобразный прорыв в посту – на праздник допускается послабление, можно есть рыбу. Поскольку это богородичный праздник, то в этот день священники облачаются в праздничные голубые ризы. Праздник Благовещения следует встречать в храме – прийти на литургию, помолиться, чтобы присоединиться к великой радости и ожидания обновления человеческой природы через пришествие в мир Спасителя.