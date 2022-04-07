Новость, которую вы ждали! «Бульвар» приглашает на открытие!

Новость, которую вы ждали! В пятницу, 8 апреля, в Мозыре двери для первых посетителей распахнет новый торгово-развлекательный центр. Его название – «Бульвар», — буквально говорит о месторасположении. Комплекс построили в районе двух бульваров – Юности и Малинина. На площади в 8 тысяч квадратов разместятся торговые объекты, как уже известных мозырянам брендов, так и «новички». В «Бульваре» откроются первые в городе Sinsay, Panda и Oz. На первом этаже — продовольственный супермаркет «Смак». Покупателей ждут в «Мегатопе», «Миле», зоомагазине «Доктор Вет», ювелирных «Славия» и «7 карат». Нынешнее открытие – техническое. Впереди – запуск еще нескольких достойных объектов. Но уже сейчас «Бульвару» есть, чем вас удивить. Приходите на открытие в пятницу, в 14.00. В субботу, с 12 до 14 часов здесь пройдет яркое мероприятие для детей, с участием аниматоров и ростовых кукол.