Новый детский сад обещали открыть в конце марта, но пока там еще работают строители. Когда все-таки планируется открытие?

Это здание в переулке Березовый переживает уже третье свое перевоплощение. Оно было построено в 1983 году для военнослужащих. После расформирования воинской части, некоторое время пустовало. В конце 90-х сюда заехали студенты педагогического университета. А сегодня здание оккупировано строителями, здесь активно ведутся работы по реконструкции помещения под детский сад. Внешне это уже очевидно: фасад выкрашен в яркие цвета, шатровая крыша придает зданию игрушечный вид. По информации отдела образования Мозырского райисполкома в настоящее время завершаются работы по внутренней отделке помещения. Неспешно ведется закупка технологического оборудования, посуды и инвентаря. Учреждение комплектуется необходимыми учебными пособиями. Понемногу ведется комплектование групп. Предварительно открыться учреждение должно было этой весной. Сейчас планы изменились. Сад примет детей с нового учебного года. Учреждение смогут посещать около 300 малышей. Также оно даст возможность трудоустроить более 90 человек персонала.