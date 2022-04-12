«Бочча». Новые победы впереди

На игровом поле несколько человек по очереди кидают мячи. Большинство руками, некоторые ногами, а кто-то подталкивает инвалидной коляской. Похоже на керлинг, но это бочча –

паралимпийский вид спорта. В Мозырь он пришел благодаря совместному проекту Мозырской первичной организации Life guide ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» и благотворительного фонда «Parimatch Foundation» в ноябре прошлого года. Тогда планировалось, что ребята смогут заниматься в одном из спортивных залов на благотворительной основе каждое воскресенье в течение года. Было набрано две группы ребят с инвалидностью по 10 человек в каждой. Занятия доверили проводить профессиональному тренеру по игре в бочча Владимиру Сычеву.

Сейчас, спустя полгода, можно констатировать: все намеченное реализуется в полном объеме и даже больше. Общение и эмоции в бочче выходят на первый план.

А еще к проекту присоединились инвалиды-колясочники. Те, кто знаком с Евгением Шевкои могут не сомневаться – его энергия поможет вывести мозырскую игру на кардинально новый уровень.

Результаты тренировок – на нынешней игре. В соперники пригласили команду из Гомеля, кстати, чемпионов Республики Беларусь. Для того, чтобы в дальнейшем побеждать, нужен сильный соперник сейчас. А опыт и сноровка понадобятся в самом ближайшем времени. Мозыряне готовятся к участию в профессиональных соревнованиях – открытому чемпионату Республики Беларусь по бочча. В зависимости от результатов, которые покажет наша команда, будет решен вопрос с поездкой на открытый Чемпионат Российской Федерации по игре в бочча. А еще одним паралимпийским бочче решили не ограничиваться. В планах развитие дефлимпийских видов спорта – открытие секции по стрельбе из лука для слабослышащих ребят. А для детей с аутизмом планируют открыть футзал, аналог футбола. Играть будут в небольших помещениях, зато с большим мячом.

Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ