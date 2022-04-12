На контроле – качество жилищно-коммунальных услуг. Комитетом государственного контроля Гомельской области проводится мониторинг деятельности жилищно-коммунального хозяйства региона

Комитетом государственного контроля Гомельской области проводится мониторинг деятельности жилищно-коммунального хозяйства региона. В целях выявления имеющихся проблем Комитет 13 апреля 2022 г. проведет «горячую линию» на тему: «Качество предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, своевременность выполнения заявок, соблюдение порядка рассмотрения обращений граждан в данной сфере». В указанный день с 09.00 до 13.00 по телефонам 8(0232)23-83-91

и 8(0232)23-03-21 граждане могут сообщить (в том числе анонимно)

о некачественном оказании жилищно-коммунальных услуг, в том числе ненадлежащем содержании систем отопления, несоблюдении температуры воздуха в жилых помещениях и подаваемой горячей воды, отсутствии стабильного водоснабжения, наличии примесей в питьевой воде, дефектов в конструкциях жилых домов и мест общего пользования, ненадлежащей работе службы 115, а также внести предложения по совершенствованию работы организаций ЖКХ, направить фото и видеоматериалы по электронной почте [email protected]