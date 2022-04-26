День Козенского сельсовета

Выездной семинар-совещание прошел на базе Козенского сельсовета. Его участники изучили условия жизни сельских жителей, обсудили практику работы сельисполкома, депутатов, районных служб.

Выездной семинар-совещание «День сельсовета» – уже традиционная форма работы на Мозырщине. Администрация и руководители служб райисполкома, депутаты, председатели сельисполкомов, представители предприятий и организаций выезжают на район с главной целью: изучить текущие вопросы жизнедеятельности местных жителей. Первый в этом году семинар принимали в Козенском сельсовете.

На повестке дня – условия проживания местного населения, его быт, медицинское обслуживание, образование, трудоустройство, культурный досуг. Пристальное внимание и сфере торговли: в магазине «Припятского Альянса» в деревне Новики – широкий выбор товаров первой необходимости. 92% из продукции на полках и паллетах – белорусского производства. В том числе, и от мозырских предприятий. В Козенском сельсовете расположен и детский республиканский оздоровительный центр «Сидельники». Здесь есть все условия для эффективного санаторно-курортного лечения, реабилитации и полноценного отдыха. Только за первый квартал этого года здесь отдохнули 1569 мальчишек и девчонок. С 1 апреля в санатории принимают и взрослых: особый упор делают на восстановление организма после перенесенного COVID-19.

Следующий объект – стадион «30 лет Победы» в Новиках. Это основная тренировочная база футбольного клуба «Славия-Мозырь». Занимается и молодое поколение – будущие звезды футбола и велотрасс. Сам стадион находится на балансе СДЮШОР №1. В прошлом году здесь провели большую работу: организовали вторую тренировочную площадку. Это позволило уменьшить нагрузку на основную территорию. А значит, она будет дольше служить на благо спортсменам. Тогда же, при поддержке спонсоров и бюджетных средств, установили систему автоматического полива. К слову, Козенский сельсовет – единственный в Мозырском районе, где есть сразу два больших спортивных стадиона. В целом, работе местных органов управления дана положительная оценка. Гости посетили таунхаусы в Наровчизне, которые возводит Мозырский ДСК. Побывали на площадках в Козенской школе и Доме культуры. Подобные мероприятия на районе проходят ежемесячно. Каждый День сельсовета – это дополнительная возможность узнать, чем и как живут сельчане, есть ли проблемы, требуется ли помощь.