Чернобыль. События 36-летней давности глазами непосредственных участников

В ликвидации последствий принимали участие свыше более 600 тысяч человек, в том числе и жители Мозыря. Наш следующий сюжет о людях двух профессий. Спасатель и милиционер – они вместе были в эпицентре событий в первые дни катастрофы.

События 36-летней давности глазами непосредственных участников. Анатолий Гапоненко и Иван Щербин ликвидировали последствия самой страшной за всю мировую историю катастрофы – аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Причем, каждый внес свою лепту исходя из профессиональных обязанностей, один -спасатель, второй — милиционер. Анатолий Маркович в 86-ом был начальником гарнизона пожарной службы Брагинского района, занимался тушением лесных и торфяных пожаров в зоне отчуждения.

Иван Щербин в 86 обеспечивал порядок в зоне отчуждения, в 10 километровом радиусе от атомной электростанции. Командировка получилась длиною в месяц.

Прошли годы, но эхо Чернобыля отзывается и сегодня, у тех, кто принимал непосредственное участие в ликвидации последствий. Остались воспоминания и фото. Тогда они и не думали, что атом несет такие катастрофические последствия, они добросовестно выполняли свои служебные обязанности. Но Чернобыль для них стал названием нарицательным.

26 апреля Анатолий Гапоненко проведет на памятном митинге в Брагине. Иван Щербин тоже на памятном мероприятии, в родном РОВД. Это день, когда они мысленно перенесутся в события, которые произошли 36 лет назад.