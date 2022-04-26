36-я годовщина Чернобыльской трагедии. Митинг-реквием

Мозыряне сегодня вспоминают трагическую дату в белорусской истории. 36 лет назад Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв, с последствиями которого до сих пор приходится справляться. Митинг-реквием в память о жертвах техногенной катастрофы, по традиции, прошел в сквере напротив райисполкома.

Несмотря на дождливую погоду, митинг-реквием собрал большое количество людей: представители трудовых коллективов и общественных организаций, чиновники и депутаты, военнослужащие и ликвидаторы. Ряды последних редеют с каждым годом. Но память о событиях 26 апреля 1986 года остается.

Память жертв Чернобыльской катастрофы почтили минутой молчания. К мемориальному знаку возложили цветы. Для ликвидации последствий аварии в Беларуси разработана специальная программа. В прошлом году ее обновили в шестой раз. Программа предусматривает обеспечение социальной защиты, оказание медпомощи, содействие социально-экономическому развитию пострадавших регионов и многое другое.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ