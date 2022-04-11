Боль, которую помнят во всем мире. 11 апреля – Международный день узников фашистских концлагерей

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Дату установили в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, которое произошло в этот день 77 лет назад. Всего на территории нацистской Германии и оккупированных ею стран во время второй мировой войны действовало более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем. 11 апреля – это дата скорби, печали. Мозыряне собрались на Кургане Славы у мемориального знака, установленного в память о детях войны на митинг. Во время Великой Отечественной Владимир Жогло был угнан вместе с родителями в Германию, сейчас он возглавляет ветеранскую общественную организацию «Малолетние узники фашизма». Мозырский митинг, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских лагерей, называется «И помнить страшно, и забыть нельзя». Главными участниками мероприятия стали юные мозыряне, именно к ним обращались выступающие. Юные мозыряне узнают об ужасах Великой Отечественной войны на уроках истории, а еще через живые рассказы своих дедушек и бабушек. Памятный митинг завершился традиционным возложением цветов.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ