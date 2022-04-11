За последние годы в Беларуси в разы выросло количество преступлений против половой неприкосновенности детей. Причем, большинство этих преступлений начинаются с общения в соцсетях и мессенджерах. Факты и статистика по Мозырскому району и как защитить ребенка от педофила… смотрите далее.

Есть преступления, которые не укладываются в голове. Одно из таких – педофилия, преступления против половой неприкосновенности детей. Эти факты происходят не где-то далеко, а можно сказать, под боком. Один из последних. Вот переписка 35-летнего жителя Мозыря с 10-летней девочкой. Он пишет, что хочет ее обнимать и целовать, но может серьезно влипнуть, если она расскажет родителям. Родители заподозрили неладное, нашли переписку и обратились в милицию. Сейчас это материалы уголовного дела.

И это далеко не единичный случай в Мозырском районе. 2 факта уже в этом году, а в 2021 – 10 преступлений против половой неприкосновенности детей. Есть жертвы сексуального насилия. В декабре прошлого года оперативники задержали педофила. 21-летний местный житель переписывался в соцсетях с малолетними, он прислал двум подружкам 11 и 12 лет порнофото, также выяснилось, что мозырянин вступил в половой контакт со старшей из девочек. В своей квартире он организовал подобие приюта для котов и собак и под предлогом их покормить приглашал к себе детей. Чтобы втереться в доверие, дарил им подарки. Подавляющее большинство преступлений против половой неприкосновенности детей начинается именно с общения в интернете. На данный момент проводится комплекс профилактических мероприятий, направленный на профилактику педофилии. Адресаты в первую очередь – родители.

Контроль, контроль и еще раз контроль за ребенком, за его поведением и в реальной жизни, и в виртуальной. Форм вовлечения ребенка в сексуальные действия через интернет множество: это и пересылка фото, видео интимного характера, ролевые игры, переписки, существуют тематические токсически опасные приложения для знакомств, и даже под, казалось бы, безобидными мультиками может скрываться пропаганда сексуальных отношений с участием малолетних. В профилактике педофилии основная роль отводится родителям, которые должны быть бдительны и выстраивать доверительные отношения с детьми, чтобы знать об их увлечениях и хобби.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ