Акция «За безопасность вместе» началась в Беларуси 11 апреля

Для повышения уровня культуры безопасности среди населения МЧС с 11 по 27 апреля проведет республиканскую пожарно-профилактическую акцию по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде в весенне-летний пожароопасный период «За безопасность вместе». К мероприятиям присоединятся Министерство внутренних дел, Министерство труда и социальной защиты, Министерство образования, Министерство информации, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство здравоохранения, Министерство энергетики и Белорусское добровольное пожарное общество». Акцент будет сделан на обследовании противопожарного состояния домовладений одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов, семей, в которых дети находятся в социально опасном положении, проведение с ними инструктивно-разъяснительной работы по соблюдению правил пожарной безопасности, а также информирование людей о возможностях государственных организаций по оказанию услуг по обеспечению их безопасности.