Ход посевной на контроле Комитета государственного контроля

В период проведения посевной кампании в Комитете государственного контроля Гомельской области и Управлении Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Гомельской области организована работа «горячих телефонных линий» с населением: в КГК Гомельской области — с 09.00 до 18.00 по будним дням 8 (0232) 23-83-68; в УДФР (дежурная часть) — с 09.00 до 18.00 круглосуточно ежедневно 8 (0232) 23-25-05 и 33-93-09.

По указанным номерам телефонов можно сообщить (в том числе анонимно) информацию о фактах бесхозяйственности, простоях сельхозтехники, нарушениях и злоупотреблениях при использовании минеральных удобрений, семян, горюче-смазочных материалов, некачественном севе и других упущениях при проведении сельхозорганизациями области весенних полевых работ. Поступившая информация будет использована при организации и проведении соответствующих контрольных и оперативных мероприятий.