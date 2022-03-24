В Мозыре нетрезвый «бесправник» угнал автомобиль

19 марта примерно в 2 ночи госавтоинспекторы во время несения службы по ул. Мира в Мозыре, обратили внимание на «неадекватно» управляемый автомобиль «Альфа Ромео», который двигался с явным превышением скоростного режима. Включив проблесковые маячки красного и синего цвета, инспекторы ДПС остановили транспортное средство. Один из них заметил, как мужчина пересел с водительского места на заднее пассажирское. Возникли подозрения по поводу физического состояния водителя. Оказалось, 25-летний местный житель не имел права управления, к тому же данный автомобиль ему не принадлежал. Выяснилось, находясь в гостях у своего товарища, мужчина без спроса взял ключи от его авто и, покинув квартиру под предлогом покурить, уехал на нем. О том, что машина угнали, владелец узнал от милиционеров. Результаты медицинского освидетельствования показали, водитель находился в состоянии опьянения, в его крови обнаружено более 2 промилле алкоголя. В отношении него составлен административный протокол за езду в нетрезвом виде, а также возбуждено уголовное дело по факту угона. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к ответственности, в том числе к уголовной, за управление транспортным средством в состоянии опьянения.