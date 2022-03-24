На пожаре в Калинковичах работники МЧС спасли мужчину

23 марта в 07-10 в службу спасения по телефону поступило сообщение о пожаре четырехквартирного жилого дома в Калинковичах по улице Куйбышева. По прибытию было установлено, из квартиры №1 жилого дома идет густой черный дым. При проведении разведки в жилой комнате был обнаружен мужчина, хозяин квартиры, 1988 года рождения, спасатели вывели его на свежий воздух и передали медикам. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» был госпитализирован. Соседние квартиры в результате происшествия не пострадали. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.