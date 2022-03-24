На приз «Белой Руси». Соревнования в школе №16

Две команды и желание победить…. Представители 16 школы с одной стороны – команда «ТВ-16» и юные журналисты Мозырского Центра творчества детей и молодежи с другой. Соревнования на призы «Белой Руси» проходят здесь ежегодно.

Соревновательная программа мероприятия состояла из различных конкурсов. Ребята с удовольствием демонстрировали силу, ловкость и скорость реакций. А кроме того, искренне болели за тех, кто рядом. Порой от победы команду отделяли доли секунды, поэтому эмоции лились через край. Соревнования между ребятами из клуба «Юный журналист» и учениками 16 школы – это традиционная дружеская встреча. Своим участием ребята голосуют за активность и здоровый образ жизни. Чтобы выбрать сильнейшего командам пришлось выдержать больше 10 спортивных состязаний. В итоге, с небольшим отрывом победу в соревновательной борьбе одержала команда «ТВ-16».

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов. ТКМ