Практически 98 % жителей Мозырщины обеспечены качественной питьевой водой

Программа «Комфортное жилье и подпрограмма «Чистая вода» в Мозырском районе начала реализовываться еще в 2019 году. Излишне богатая железом, желтоватая на вид полесская вода не соответствовала санитарным нормам. Первые станции обезжелезивания появились в Скрыгалове, Махновичах и Осовце. Следом чистая вода начала поступать в дома жителей Михалковского сельского совета и Романовки. На сегодняшний день в районе построено 8 станций обезжелезивания. Современная станция обезжелезивания – это огромный фильтр, в основе работы которого не используются никакие химические реагенты. Вместо них – в деле находят применение уникальные свойства кварцевого песка. Такие мини-станции или макси-фильтры строят в отдаленных от Мозыря населенных пунктах. Ближайшие к городу подключают к центральному водоснабжению. Из последних это Матрунки, Творичевка. В ближайшее время к центральному водопроводу подключат еще Загорины. На сегодняшний день показатель обеспеченности качественной питьевой водой в Мозырском районе составляет 98%. В планах довести эту цифру до сотни.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ