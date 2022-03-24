«Туман М-3». Сельхозпомощник «Зари» в единичном экземпляре в Беларуси

В южных районах Беларуси объявили о старте посевной кампании. Сегодня коррективы внесла погода. Но это совсем не значит, что работы остановились. Съемочная группа телеканала побывала в Махновичском отделении совхоз-комбината «Заря» и увидела единственную в Беларуси сельхозмашину.

Поля отделения Махновичи совхоз-комбината «Заря». 4 тысячи гектаров. 200 га озимого рапса, 500 тритикале, 1600 займет царица полей кукуруза. Работы и ухода предстоит много. И практически во всех процессах будет принимать участие новый «Туман М-3». У самоходного агрегата сегодня дебют – первый выход на поле. А у механизатора Ильи Кременевского нескрываемая гордость. Такая машина в Беларуси пока в единичном экземпляре. И в кабине – именно он.

Первый день работы и оценка Ильи. Устраивает всё — и производительность, и управление, и удобство. 28 метров охват поля, производительность работ увеличивается практически в три раза. Узкие колеса позволяют перемещаться по дорогам общего пользования и проводить обработку по междурядью. Шины низкого давления минимизируют нагрузку на почву и машину. С ними «Туман-М 3» может развить максимальную скорость на гоне до 35 км/ч. Бака химикатов хватает на 13 гектаров. Может вносить как жидкие удобрения, так и твердые кассетные. Задействован будет от марта до поздней осени. Подкормка озимых, химобработка кукурузы, озимых зимовых как от сорняков, так и от болезней и вредителей. Не машина, а настоящая мечта аграриев. Пока агрегат работает в тестовом режиме. Механизатор привыкает и изучает машину и ее возможности. Аграрии говорят, техника есть, есть и желание работать. Главное, чтобы не подводила погода. Она еще за этот сезон не раз внесет свои коррективы.

Но вот в свои планы – опять быть в числе лучших и на областных, и на республиканских «Дожинках», мозырские аграрии коррективы вносить не хотят. Поэтому изначально настроены на тяжелый труд и приятную победу.