Можно ли в ЗАГСе получить документы за тех, кто живет или учится за границей? Ответ специалиста

В последнее время работники Мозырского ЗАГСа столкнулись с проблемой. Суть ее в том, что идет очень много обращений по поводу получения документов лицам, которые сами их получить не могут ввиду отсутствия на месте. В основном обращаются родители детей, которые учатся или работают за границей. Как действовать в подобных случаях?

Рассказывает Надежда Рагимова, начальник отдела ЗАГС Мозырского райисполкома