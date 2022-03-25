О ходе подготовки сельскохозяйственных организаций к весенне-полевым работам и о выполнении требований Директивы №1 говорили на заседании исполкома

Состоялось заседание Мозырского райисполкома. На повестку вынесли два вопроса: о ходе подготовки сельскохозяйственных организаций к весенне-полевым работам и о выполнении требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».

Заседание Мозырского райисполкома в марте ежегодно посвящают важной теме – подготовке сельскохозяйственных организаций к весенне-полевым работам. Эта тема стала вопросом номер один и на этот раз. Агропромышленный комплекс Мозырского района включает девять сельскохозяйственных организаций, семь из которых расположены на территории Мозырского района и еще два – в Наровлянском. Об основных задачах, которые стоят перед аграриями, рассказал Владимир Савицкий, начальник отдела механизации, охраны труда и кадровой политики Управления сельского хозяйства и продовольствия Мозырского райисполкома.

Поздняя весна в этом году скорректировала планы земледельцев. Сроки сева яровых сдвинулись. И тем ответственнее надо будет подойти к работам, как только это позволит сделать погода. Сев ранних яровых должен быть обеспечен до 1 апреля по Мозырскому и до 2 апреля по Наровлянскому району.

В своем докладе Владимир Савицкий коснулся всех нюансов: подготовки почвы, внесения удобрений, наличия и готовности техники, вопросов кадрового потенциала. Рассказал о планах и перспективах. Только качественное выполнение всех этапов и требований позволит добиться хороших результатов во время уборочной компании, которые район демонстрирует на протяжении последних лет.

Вторым рассмотрели вопрос выполнения требований Директивы №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины». Тема очень многогранная. Она включает и производственный травматизм, и обеспечение пожарной и общественной безопасности, проблему суицидов, обеспечение охраны людей на воде. На заседании проанализировали каждый пункт. По всем рассмотренным вопросам были приняты решения, исполнение которых взято под контроль.