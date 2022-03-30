Вывести уровень обслуживания населения на самый высокий уровень. Заседание Совета государственного производственного объединения «Белтопгаз» прошло в Мозыре

Обсудить вопросы актуальные и перспективные и обменяться практическим опытом. В Мозыре прошло заседание Совета государственного производственного объединения «Белтопгаз». Руководители организаций, входящих в состав объединения, ознакомительный визит начали с посещения Центра по обслуживанию населения «Гомельоблгаза» на улице Коммунальной. Его открыли в сентябре прошлого года с главной целью – вывести уровень обслуживания населения на самый высокий уровень.

Работа по обращениям граждан и юридических лиц стала главной темой для обсуждения. И в этом плане мозырянам, действительно, есть чем гордиться. У Центра обслуживания – высокие технические возможности: от электронной очереди до информационного табло со справочной информацией. Приложено много усилий для создания неограниченных возможностей для людей с ослабленным здоровьем. Есть возможность занять детей, пока родители заняты решением формальных вопросов. Активно работает колл-центр. И, конечно, созданы условия для комфортной работы, обучения и профессионального роста сотрудников.

На учебно-тренировочном комплексе «Мозырьгаза» участники мероприятия смогли сполна оценить весь потенциал принимающей стороны, подробно изучили используемое оборудование, посмотрели показательные выступления. Подобные тренировки газовики проводят регулярно. Ведь важность постоянной боеготовности аварийных служб – вопрос далеко не праздный. Именно от этих людей в экстренных ситуациях зачастую зависит человеческая жизнь.

Бригады аварийно-диспетчерской службы предприятия «Мозырьгаз» — постоянные участники республиканских конкурсов профессионального мастерства. Неоднократно признавались лучшими. В целом, деятельность «Мозырьгаза» охватывает практически все направления, связанные с газоснабжением, эксплуатацией, реконструкцией и ремонтом газового хозяйства. Тщательно подобранный коллектив с высокой квалификацией, современное оборудование и стремление к развитию позволяют предприятию из года в год лидировать в своей отрасли.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ