23 года лишения свободы. Приговор бывшей матери, которая оставила умирать новорожденную дочь в лесу

Сначала подарила жизнь ребенку, затем – передумала. Приговор бывшей матери вынесен судебной коллегией по уголовным делам Гомельского областного суда. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Напомним, 30 июля прошлого года в лесном массиве на окраине Мозыря обнаружили жуткую находку – тело новорожденной девочки. Следователи установили, мать ребенка — 38-летняя женщина, ведущая бродяжнический образ жизни и злоупотребляющая спиртным. Согласно материалам дела, она, будучи на сносях, встретила на улице давних знакомых и поехала с ними на страусиную ферму в Мозырском районе. Там компания несколько дней распивала спиртное в сторожке. В ночь с 20 на 21 июля женщина, не обращаясь в медицинское учреждение, родила девочку. Затем перевезла новорожденную в Мозырь, отнесла ее в лес вблизи детской больницы. Поместила малышку в коробку и оставила одну. Шансов выжить у ребенка не было. Место, где нашли крошечную девочку, милиционерам показала сама мать. Еще на седьмом месяце беременности она попала в ИВС, затем освободилась. Когда правоохранители пришли с контрольной проверкой, то не увидели ни живота, ни младенца. Ближайшие 23 года женщина проведет в исправительной колонии в условиях общего режима. По месту отбывания наказания ее будут лечить от хронического алкоголизма.