В зале – депутаты районного совета. В числе приглашенных – члены райисполкома, начальники отделов, руководители предприятий и учебных заведений. В работе сессии принял участие член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Олег Слинько. Вначале заседания – приятная миссия — председатель Мозырского райсовета Галина Кудина вручила свидетельство о присвоении звания «Почетный гражданин Мозырского района» генеральному директору Мозырского домостроительного комбината Александру Соболеву.
После – рабочее русло. Как выполняется в районе государственная программа «Образование и молодежная политика на 2021–2025 годы»? Доложила начальник отдела образования Лариса Попкова.
Молодежь – важный социальный ресурс общества, подчеркнула Лариса Алексеевна. И работа с ней многогранна и разнопланова. Организация занятости учащихся и студентов, работа районного комитета БРСМ, гражданско-патриотические акции, образование, здоровье, творчество и социальное развитие молодого поколения. Каждый пункт в отдельности и все они вместе способствуют реализации потенциала молодых мозырян. На Мозырщине сегодня проживает больше 30 тысяч молодых людей – четверть населения района. Забота о них – один из приоритетов государства. И местная власть создает условия, чтобы каждый молодой человек мог сполна реализовать себя в жизни. Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2021 год участникам сессии доложила начальник финансового управления Мозырского райисполкома Людмила Боженкова.
По вопросам, вынесенном на рассмотрение, Советом депутатов были приняты соответствующие решения.
Образование и молодежную политику обсуждали на 46-й сессии Мозырского районного Совета депутатов
В зале – депутаты районного совета. В числе приглашенных – члены райисполкома, начальники отделов, руководители предприятий и учебных заведений. В работе сессии принял участие член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Олег Слинько. Вначале заседания – приятная миссия — председатель Мозырского райсовета Галина Кудина вручила свидетельство о присвоении звания «Почетный гражданин Мозырского района» генеральному директору Мозырского домостроительного комбината Александру Соболеву.