Образование и молодежную политику обсуждали на 46-й сессии Мозырского районного Совета депутатов

В зале – депутаты районного совета. В числе приглашенных – члены райисполкома, начальники отделов, руководители предприятий и учебных заведений. В работе сессии принял участие член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Олег Слинько. Вначале заседания – приятная миссия — председатель Мозырского райсовета Галина Кудина вручила свидетельство о присвоении звания «Почетный гражданин Мозырского района» генеральному директору Мозырского домостроительного комбината Александру Соболеву.

После – рабочее русло. Как выполняется в районе государственная программа «Образование и молодежная политика на 2021–2025 годы»? Доложила начальник отдела образования Лариса Попкова.

Молодежь – важный социальный ресурс общества, подчеркнула Лариса Алексеевна. И работа с ней многогранна и разнопланова. Организация занятости учащихся и студентов, работа районного комитета БРСМ, гражданско-патриотические акции, образование, здоровье, творчество и социальное развитие молодого поколения. Каждый пункт в отдельности и все они вместе способствуют реализации потенциала молодых мозырян. На Мозырщине сегодня проживает больше 30 тысяч молодых людей – четверть населения района. Забота о них – один из приоритетов государства. И местная власть создает условия, чтобы каждый молодой человек мог сполна реализовать себя в жизни. Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2021 год участникам сессии доложила начальник финансового управления Мозырского райисполкома Людмила Боженкова.

По вопросам, вынесенном на рассмотрение, Советом депутатов были приняты соответствующие решения.