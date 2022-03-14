Вместе за здоровое будущее! В Мозыре стартует профилактическая акция

С 14 по 20 марта в Мозырь присоединится к республиканской межведомственной профилактической акция «Вместе за здоровое будущее». В период акции правоохранители инициируют проведение множества различных мероприятий. Все они будут направлены на профилактику потребления и сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов среди несовершеннолетних. В рамках акции запланированы родительские собрания. Для педагогов состоятся тренинги по тактике выявления несовершеннолетних, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Для учащихся учреждений образования проведут занимательные лекции, викторины и спортивные мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни.