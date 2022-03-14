Нотариальные конторы и нотариальные бюро Гомельской области в День Конституции 15 марта будет проведена акция по бесплатному консультированию граждан

15 марта во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро Гомельской области будет проведена акция по бесплатному консультированию граждан, приуроченная ко Дню Конституции Республики Беларусь. Участие в благотворительной акции примут нотариусы Гомельского нотариального округа. Они в течение рабочего дня бесплатно проконсультируют граждан. Это оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставление электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Информация об адресах, телефонах и графиках работы всех нотариальных контор и бюро Гомельского нотариального округа размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by, в разделе «Найти нотариуса».