Посадим деревья вместе! Минприроды приглашает поучаствовать в закладке парков и аллей в Год исторической памяти

Акция будет проходить по всей республике с 26 марта по 15 мая. В ней могут принять участие все желающие. Для этого нужно оставить заявку или обратиться в областной или городской комитет или соответствующую инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Специалисты проконсультируют о правилах участия и вместе с заинтересованными службами организуют посадки древесно-кустарниковой растительности на землях общего пользования населенных пунктов. Всех участников обеспечат посадочным материалом и инвентарем. Кстати, в рамках акции можно не только посадить новое дерево, но и поухаживать за уже высаженными. Как отметили в Минприроды, во время реализации мероприятий по наведению порядка на земле в 2021 году на территориях населенных пунктов было посажено почти полмиллиона деревьев и 700 тыс. кустарников.