«Мозырьгаз» и Всемирный день защиты прав потребителей

Закрепленный как праздничная дата календаря, это день просвещения, когда потребителю напоминают и разъясняют главные правила, которыми обязаны руководствоваться все, кто продает товары или оказывает услуги. Накануне съемочная группа телеканала побывала в центре обслуживания населения производственного управления «Мозырьгаз», который отметил новоселье в сентябре прошлого года.

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Закрепленный как праздничная дата календаря, это день просвещения, когда потребителю напоминают и разъясняют главные правила, которыми обязаны руководствоваться все, кто продает товары или оказывает услуги. Накануне съемочная группа телеканала побывала в центре обслуживания населения производственного управления «Мозырьгаз», который отметил новоселье в сентябре прошлого года.

Все для клиента! Уже почти полгода как центр обслуживания населения производственного управления «Мозырьгаз» справил новоселье – переехал в новое здание. И уже книга предложений пестрит благодарностями. Здесь действительно созданы все условия, чтобы не просто качественно оказывать услуги, но и делать это в эстетически красивых условиях. Все по-современному. Ресепшн, где посетителей встречает консультант, который поможет сориентироваться в, так называемом, древе услуг, разобраться с терминами. Оформление договора, льгот, оплата. А пока родители заняты делами насущными, для детей есть интерактивный стол с играми. К слову, электронная очередь позволяет максимально быстро и комфортно завершить операцию. За почти 6 месяцев через центр прошло более 10 тысяч клиентов.

А это колл-центр. По всем вопросам сюда. Единый номер 129. Специалисты проконсультируют и по оплате, и по ремонту газоиспользующего оборудования, можно оставить заявку и прочее. Кстати, с 16 февраля в Беларуси действуют обновленные Правила пользования газом в быту. В документе четко прописано: именно собственники газового оборудования будут обязаны содержать его в исправном состоянии и обслуживать. и это не единственное новшество.

Для справки, Центр обслуживания населения производственного управления «Мозырьгаз» работает в будние дни с 8 утра и до 8 вечера. В субботу, с 8 и до 17 00.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ