Неделя нулевого травматизма пройдет в организациях и учреждениях здравоохранения

Проведение Недели нулевого травматизма — дополнительное мероприятие к ежедневной работе по охране труда, основной целью которого является недопущение ни одного случая травмирования в организациях в этот период. В ходе мероприятия предлагается провести комплекс контрольных мероприятий и оперативно выявить нарушения норм охраны труда.

Общественные инспекторы в этот период проверят реализацию мероприятий по охране труда, проследят за организацией обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, своевременностью проведения инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда.