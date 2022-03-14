Проведение Недели нулевого травматизма — дополнительное мероприятие к ежедневной работе по охране труда, основной целью которого является недопущение ни одного случая травмирования в организациях в этот период. В ходе мероприятия предлагается провести комплекс контрольных мероприятий и оперативно выявить нарушения норм охраны труда.
Общественные инспекторы в этот период проверят реализацию мероприятий по охране труда, проследят за организацией обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, своевременностью проведения инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда.
Рубрика: Новости
Неделя нулевого травматизма пройдет в организациях и учреждениях здравоохранения
14 марта 2022, 18:30
Проведение Недели нулевого травматизма — дополнительное мероприятие к ежедневной работе по охране труда, основной целью которого является недопущение ни одного случая травмирования в организациях в этот период. В ходе мероприятия предлагается провести комплекс контрольных мероприятий и оперативно выявить нарушения норм охраны труда.