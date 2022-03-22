В Мозырской детской художественной школе искусств подвели итоги конкурса «Мозырская палитра»

В Мозырской детской художественной школе искусств состоялось подведение итогов Второго Международного конкурса для детей и творческой молодежи «Мозырская палитра». Вместе с членами жюри работами конкурсантов любовалась наша съемочная группа.

Цветной ковер из сотен работ юных художников устилает пол Мозырской художественной школы почти от самого порога. Взгляд останавливается на каждой работе. Детская непосредственность, яркое, незамыленное восприятие мира, подростковая противоречивость и почти взрослая вдумчивость… Каждая работа, присланная на конкурс – это целый мир юного художника, маленькая история, рассказанная красками. На конкурс «Мозырская палитра» в этом году пришло около 700 работ. Кроме Беларуси, участие в конкурсе приняли творческие ребята из России и Украины. Палитра этого года организована под девизом «Наследие поколений». Четыре возрастных группы, четыре номинации. Правда, жюри изначально наделили правом утверждать еще и дополнительные номинации. И, судя по количеству и разноплановости работ, судьи точно воспользуются своим правом. Ведь выбрать лучшего будет весьма непросто даже для профессионалов. Союз женщин, Фонд мира, Туровская епархия, отдел молодежи Мозырского райисполкома и 33 ракетная дивизия учредили свои призы. Понравившиеся работы помечали сразу при просмотре. Ведь Мозырская палитра в этом году настолько разнообразна, что непрофессионалам очень просто растеряться. Профессиональные же художники будут обращать внимание на грамотное композиционное и цветовое решение, оригинальность замысла, глубину раскрытия темы, мастерство и индивидуальность автора. Итоги конкурса жюри огласит чуть позже. Запланировано и торжественное награждение победителей. Тем, кто не сможет на него приехать, дипломы отправят по почте.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ