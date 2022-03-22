Сестры Хатыни – деревни Буда Казимировка и Казимировка, были сожжены 22 марта 1943 года. Память невинных жертв почтили митингом

22 марта 1943 года. В этот день фашисты на территории Беларуси массово проводили карательные операции, как говорили, в воспитательных целях. Огнем мстили за убийство нескольких немецких военнослужащих. Сестры Хатыни: Казимировка и Буда Казимировка, сожженные в этот день деревни Мозырского района. Митинг-реквием прошел сегодня около памятника всем погибшим жителям. Около него в прошлом году мозырский предприниматель Михаил Евжик в память о своих родственниках, уроженцев сожженной деревни, а еще о миллионах других жертв фашизма, установил мемориальный крест, небольшую часовню и колокол. Масштабы трагедии ужасают. В 1940 г. в Казимировке насчитывалось 110 семей и более 450 жителей. В православный праздник «Сорока» ранним утром 22 марта 1943 г. деревню окружили фашисты. В одночасье пепел Казимировки накрыл 372 человека. Аналогичная судьба ждала и соседнюю Буду Казимировку. В тот день погибло 127 человек – женщин, детей, стариков.

Помнить и не забывать. В память о всех погибших – минута молчания. К подножью памятника были возложены живые цветы.

Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ