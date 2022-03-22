20 марта по инициативе Всемирной стоматологической федерации во всём мире отмечается Всемирный День здоровья полости рта Основная цель этого дня — обратить внимание на то, как много значит стоматологическое здоровье в их жизни, проинформировать о мерах первичной профилактики, а также помочь в формировании мотивации к ведению здорового образа жизни.

Береги честь смолоду! И зубы – добавляют стоматологи. 20 марта во всемирном календаре был посвящен Дню здоровья полости рта. По оценкам специалистов, здоровье полости рта является одной из основополагающих основ общего здоровья человека. Согласно официальной статистике ВОЗ, около 98% людей в мире страдают воспалительными заболеваниями тканей пародонта. Заболеваемость кариесом составляет практически 100%. Но есть рекомендации, которые помогают предотвратить проблемы в будущем.

Всемирный день здоровья полости рта — это международный день, провозглашающий важность здоровья полости рта для людей всех возрастов во всех странах мира. Он уже стал одним из наиболее важных событий в мировой стоматологии и считается днем провозглашения основных ценностей, которые каждый врач-стоматолог несет своим пациентам. Фундаментальное понятие – это чистка зубов. Многие это делают неправильно и даже во вред.

Основная цель Всемирного дня здоровья полости рта — обратить внимание на то, как много значит стоматологическое здоровье, проинформировать о мерах первичной профилактики, а также помочь в формировании мотивации к ведению здорового образа жизни. Всемирный день здоровья полости рта профилактическими акциями отмечают не столько стоматологи, но и санитарные врачи.

Практически любое стоматологическое заболевание легче предупредить, чем лечить. Достаточно регулярно соблюдать всего три простых правила, на которых базируется весь мировой опыт: правильная гигиена полости рта, правильное питание и использование фторидов.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ