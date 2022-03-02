В Мозыре мужчину прижало спиленным деревом

По ул. Нагорная, 81 на мужчину упало дерево. Эмоциональное сообщение 1 марта в 15-21 поступило в службу спасения. По прибытии к месту вызова работников МЧС было установлено, что мужчина 1961 г.р. спиливал дерево, которое находится за территорией его частного домовладения. При распиловке дерево упало на него и придавило. Мужчина самостоятельно выбраться не смог. Спасатели подготовили пневмоподушку низкого давления и с помощью ее приподняли ствол, с двух сторон под него установили упоры. Пострадавшего извлекли из-под дерева, уложили на жесткие носилки, после передали работникам скорой.

Мужчину госпитализировали в городскую больницу, провели обследование, сделали УЗИ. К счастью, обнаружены были только различные ушибы, госпитализации не потребовалось. Мужчина отпущен для прохождения дальнейшего амбулаторного лечения по месту жительства.