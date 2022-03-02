Подготовил праздничную программу и приглашает в гости на Масленицу национальный парк «Припятский»

Праздник под слоганом «Зиму провожаем, весну встречаем» пройдет 5 марта в Национальном парке «Припятский». Желающих ощутить атмосферу народного праздника на Полесье приглашают на самый долгожданный, вкусный и яркий день в году. Гостей со всех регионов ждут на масленичных гуляниях в агрогородке Лясковичи Петриковского района. Праздник пройдет на территории музея под открытым небом. Начало в 13.00. В программе мероприятия – театрализованное представление, игры и развлечения. Не обойдется без традиционного сжигания чучела Зимы. Также всем предложат гастрономический символ праздника — блины и горячий чай. Будут и сувениры. Частичку этого уголка, атмосферы на память можно будет приобрести на ярмарке мастеров.