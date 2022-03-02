В Гомельской области подвели итоги голосования на референдуме по Конституции. Результаты озвучила областная комиссия по референдуму

Право сделать свой выбор на референдуме имели 1 066 611 жителей Гомельщины. Из них в голосовании приняли участие 871 269 человек, или 81,69%. Это очень высокий процент, отметил председатель областной комиссии по референдуму Алексей Неверов. Самая большая явка была в Наровлянском районе – 89,92% от граждан, включенных в списки. В досрочном голосовании приняли участие 522 883 человека (49,02%).

За обновление Конституции проголосовали 758 096 жителей Гомельщины, или 71,08% от внесенных в списки. Против выступили 98 081 человек (9,2%). Остальные бюллетени были признаны недействительными. В период проведения референдума были обеспечены общественная безопасность и правопорядок на всей территории области. Грубых нарушений не установлено.