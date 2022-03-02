Протоиерей Фёдор Повный посетил Мозырский государственный педагогический университет

Протоиерей Фёдор Повный, председатель Синодального отдела по сотрудничеству со светскими учреждениями образования, настоятелем прихода храма Всех Святых города Минска посетил Мозырский государственный педагогический университет.

Встреча Протоиерея Фёдора Повный, председателя Синодального отдела по сотрудничеству со светскими учреждениями образования с мозырскими студентами состоялось в рамках программы о сотрудничестве, заключенной между Белорусской Православной Церковью и Министерством образования Республики Беларусь.

Отец Фёдор первый раз выступает в стенах педагогического университета. Но сотрудничеству православному и светскому здесь уже не один год. С 2014 года в университете проводятся Туровские епархиальные образовательные чтения. Причем с каждым годом охват участников расширялся и в прошлом году они были включены в программу сотрудничества на 2021 на 2025 годы между Министерством образования и Белорусской Православной церковью. В педуниверситете в этом направлении ведется масштабная работа.

Татьяна Сыманович, декан филологического факультета призналась, ей как историку, очень близки тезисы по поводу генетического кода белорусского народа, сохранению памяти, которые реализовываются через такие совместные проекты.

Встреча прошла в формате беседы. Говорили о нравственных ценностях, о духовном просвещении, о том, что сейчас происходит в обществе. По мнению священников, молодежь – это тот срез общества, которое постоянно ищет ответы на самые разные вопросы. Задача и церкви, и ВУЗа – дать на них исчерпывающие ответы.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов ТКМ