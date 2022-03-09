В Красном Кресте собирают помощь для украинских мигрантов

Социальные сети пестрят сообщениями с призывами помочь вынужденным мигрантам из Украины. Напомним, в районной организации общества «Красного Креста» принимают вещи. Для этого установлены специальные контейнеры.

Желание помогать сегодня объединило сотни мозырян: в социальных сетях то и дело появляются сообщения о сборах для беженцев и вынужденных мигрантов из Украины. В Мозырской районной организации Белорусского общества Красного Креста напомнили, возле офиса на улице Пушкина, 53 находятся специальные контейнеры. В них в любое время суток можно привезти и опустить одежду или обувь, которые затем передадут нуждающимся. Вещи могут быть как новые, так и бывшие в употребление. Но важно, чтобы чистые и без явных крупных дефектов. Также можно сделать пожертвование в фонд Красного Креста для беженцев через систему ЕРИП.