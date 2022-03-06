6 и 7 марта сгорели два дачных домика

6 марта в 10:57 поступило сообщение о пожаре двухэтажного дачного дома в СТ «Дружба-2» по ул. Озерной. В результате пожара повреждено имущество в газосиликатном доме. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. МЧС напоминает: исправность электросетей и электрооборудования – гарантия Вашей безопасности!

На следующий день, 7 марта, пожар произошел в СТ «Озерное». Сигнал на пульт МЧС города Мозыря поступил в девять часов вечера. Прибыв в СТ «Озерное» по улице Гороховой спасатели обнаружили, что огнем уничтожен дачный домик и постройка на участке. В результате инцидента никто не пострадал. Рассматриваемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.