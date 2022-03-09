Трещины на фасаде, трещины в подвале. Дом 27 по улице Якуба Коласа, по мнению жильцов, дает усадку из-за подмывания ливневыми водами. Что ответят коммунальники?

На протяжении последних 10 лет состояние 54-х квартирного жилого дома по ул. Я.Коласа, 27 постоянно ухудшается, дом постепенно сползает в овраг, растут трещины по всему зданию. Однако какого-то основательного обследования дома на предмет аварийности не проводилось.

Дом 27 по Якуба Коласа находится в живописном месте. Мозырские овраги окружают его с двух сторон. Сам дом был построен в середине семидесятых годов прошлого столетия на насыпном грунте, который, по словам жильцов, в последние годы активно вымывается ливневыми водами, стекающими со всего микрорайона. В результате здание дает усадку, подтверждение этому многочисленные трещины на фасаде.

Жильцы ведут нас в подвал. Стены здесь разверзлись настолько, что между ними легко можно просунуть руку. Здесь же, под землей хорошо чувствуется, насколько просел бетонный пол. Вода пронизывает дом буквально насквозь. Во время дождя стекает с крыши прямо в подвал. В результате подмывания осела и прилегающая к дому дорога, которая находится позади дома. Все это происходит постепенно уже много лет. По мнению жильцов, дом буквально трещит по швам. Глядя на такое положение дел, гарантию на свою работу не дают даже фирмы, устанавливающие балконные рамы. А начались проблемы, по мнению жителей, после того, как рядом были построены частные дома, при возведении которых была уничтожена старая ливневая канализация. Воду перенаправили вот по этому бетонному желобу почти под дом. На старой план-схеме Валентин Крицкий показывает, как проектировалась ливневка. Ее останки сегодня лежат в овраге.

Все проблемы жильцы неоднократно излагали в многочисленных письмах в разные инстанции. Однако по заключению комиссии – аварийной ситуации нет. Это следуют и из официального комментария коммунальных служб.

Коммунальники заверили, в 2023 году дом будет поставлен на капитальный ремонт. Он будет включать замену инженерных сетей и коммуникаций, ремонт отмосток. Отремонтируют и подъезд, правда, за счет жильцов. Пока проект в разработке. Вопрос по ремонту фасада открыт. К лету решение по объему работ должно быть принято окончательно. Вместе с ремонтными работами, возможно, поменяют и табличку с орфографической ошибкой в фамилии белорусского классика. Что касается главного волнующего жильцов вопроса, водоотведения, он пока остается нерешенным.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ